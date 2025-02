Verão 2025: Altas temperaturas fazem a alegria dos ambulantes pelas praias de Niterói

Para os vendedores ambulantes, as vendas no verão estão a todo vapor - Foto: Layla Mussi

Nada melhor do que encontrar inspiração e força diante das dificuldades que se apresentam no dia a dia, e os vendedores ambulantes das praias de Niterói são prova disso. Enquanto para muitos é mais fácil enxergar o "copo meio vazio", onde o pessimismo toma conta das ações do corpo e da mente, eles escolheram olhar a vida pela ótica do "copo meio cheio", de forma positiva e pronta à encarar os desafios da melhor forma possível.

Diante das altas temperaturas registradas na cidade de Niterói, que foi a cidade mais quente do Brasil na última segunda-feira (17), com 42,2ºC, batendo o recorde de 2025, vendedores ambulantes das praias niteroienses estão driblando o calor para conquistar o pão de cada dia no período do ano que mais os favorece financeiramente.

O vendedor de camarão, Altair Ferreira, que há sete anos trabalha como ambulante da Praia de Itaipu, conta que o faturamento neste verão está melhor que o esperado, visto os dias de sol, tempo estável a falta de chuvas na região.

"As vendas estão muito melhores nesse verão, porque a gente sempre conta com a ajuda do tempo né, pra ganhar tirar o nosso sustento. Estou sempre acompanhando a previsão do tempo, pra poder vim pra praia e trabalhar honestamente. E esse período de sol tem sido maravilhoso pra gente, e mesmo que o calor realmente esteja muito forte, a gente se cuida, então me hidrato bastante, bebo muita água, trago meu almoço, estou sempre calçado para não queimar os pés, uso camisa térmica. Mas esse sol tem sido uma bênção, só tenho a agradecer", afirmou Altair.

O vendedor Altair trabalha na Praia de Itaipu há sete anos | Foto: Layla Mussi

Jorge Rodrigues também diz que trabalha monitorando a previsão do tempo, principalmente porque seus produtos estão ligados, principalmente, aos dias de sol.

"Essa é a melhor época pra gente conseguir garantir um dinheiro para nosso sustento, e as vendas estão ótimas, estão fluindo muito bem, o que motiva ainda mais nosso trabalho, que não é fácil, mas de certa forma, recompensa. Procuro sempre estar de olho na previsão para organizar as vendas do dia e conquistar os clientes", disse o vendedor, que desde dezembro do ano passado vende bronzeador e protetor solar na Praia de Itaipu.

Jorge iniciou as vendas como ambulante há dois meses, e já vem conquistando os banhistas da Praia de Itaipu | Foto: Layla Mussi

Sobre a expectativa para a renda obtida neste verão, que termina no dia 20 de março, Jacir Oliveira, que há mais de 10 anos atua como vendedor de caipirinha, se diz esperançoso de que, em comparação ao último ano, seja ainda melhor.

"Esse ano o verão está ajudando muito as nossas vendas, porque o sol não tem dado trégua, então nem se compara com o que vendemos no inverno, por exemplo e até mesmo em comparação ao ano passado, pelo menos até agora, está melhor. Vendo caipirinha, que é a cara do verão, então fico feliz quando vejo que o dia vai estar assim, bem ensolarado, porque sei que a procura vai ser grande. Mas é claro que a gente tem que se cuidar pra aguentar o tranco", disse o vendedor, que se protege das altas temperaturas usando blusa térmica, óculos de sol e boné diariamente.



Jacir vende caipirinha há mais de dez anos aos banhistas da Praia de Itaipu | Foto: Layla Mussi

Para este final de semana, a previsão do tempo para Niterói indica que o sol irá permanecer, mas com temperaturas um pouco mais amenas que as registradas no início da semana. A máxima para sábado (22) é de 31°C, e no domingo (23), 32°C, garantindo, assim, a procura de banhistas pelas praias de região e, consequentemente, maior chance de boas vendas para os ambulantes.