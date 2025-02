Niterói foi a cidade mais quente do Brasil nessa segunda (17)

Niterói voltou a ser a cidade mais quente do Brasil nessa segunda-feira (17). Após registrar a maior temperatura do país no último dia 20 de janeiro, o município voltou a bater recorde de calor para o dia de ontem (17); os termômetros da cidade chegaram a marcar 42,2ºC, superando outros município do estado que tiveram recorde de calor, como Silva Jardim (42ºC) e o próprio Rio de Janeiro (41,3ºC), que chegou pela primeira vez ao Nível de Calor 4.

Os dados de temperatura são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também confirmou o Estado do Rio como o mais quente do país no dia de ontem (17). De acordo com o Instituto e com o portal de meteorologia Climatempo, um sistema de alta pressão atua sobre a Região Sudeste e, além de aumentar as temperaturas no Rio, também deixa o dia mais quente, o que afeta a sensação térmica.

Por conta da alta registrada na cidade, a Prefeitura de Niterói anunciou a instalação de pontos de hidratação no município. Em parceria com a concessionária Águas de Niterói, foram instalados bebedouros na Praça Arariboia, no Terminal Sul e no Terminal João Goulart, todos no Centro. Bebedouros no Campo de São Bento e no Largo da Batalha devem ser instalados ainda nesta semana.

A Prefeitura também confirmou nesta terça (18) que os agentes da Secretaria de Conservação e garis da CLIN serão liberados do trabalho de limpeza nas ruas até a próxima sexta (21). Servidores municipais e motoristas de táxis ou transportes coletivos credenciados estão autorizados a trabalhar vestindo bermudas na altura do joelho até o dia 10 de abril.