Incêndio atinge cenário de novela da TV Globo; vídeo

Um incêndio em Curicica, na Zona Oeste do Rio, atingiu os Estúdios Globo, conhecidos como Projac, na tarde desta terça-feira (18). Segundo a emissora de televisão, não há feridos. As chamas atingiram a cidade cenográfica usada para as gravações da novela Dona de Mim; a causa do incêndio ainda não foi divulgada. Confira imagens do ocorrido:





O fogo começou a se espalhar por volta das 14h, segundo o Corpo de Bombeiros. Relatos iniciais indicam que um curto-circuito na rede elétrica pode ter provocado as chamas, mas a informação ainda está sendo investigada. Agentes da brigada de incêndio da TV Globo também atuam no combate ao fogo, junto dos bombeiros. Não havia gravações no local no momento do incêndio. O impacto do ocorrido na produção da novela está sendo avaliado.

