"Carnacalor": Foliões priorizam fantasias leves para amenizar sensação térmica do verão carioca

As altas temperaturas registradas no Rio de Janeiro neste verão têm causado receio nos foliões que aproveitam os dias de sol para curtir o Carnaval de rua. Esta é uma época do ano onde a exposição ao sol é naturalmente prolongada. Porém, o verão 2025 tem quebrado recordes de temperatura.

Pensando nisso, foliões da cidade de Niterói estão montando fantasias estratégicas para aliviar o corpo e evitar prejuízos causados pela exaustão térmica.

A vendedora Zilda da Silva conta que, mesmo diante de uma grande variedade de opções de fantasias, os clientes têm focado o olhar para roupas leves e mais frescas, como o conjunto de top e hot pants, que deixam a criatividade a cargo do folião, que pode, a partir de uma base de roupa, acrescentar adereços ao look final.

"As hot pants estão saindo bastante, assim como os tops que dão para montar um conjunto bem legal. Além de um preço bom, na faixa dos R$ 40, essas roupas são muito frescas, então para esse calor é a melhor pedida. Mas também, tem aquelas fantasias que estão sempre em alta, como de sol e lua", contou a vendedora.

A perita Bianca Hammond, por exemplo, conta que está em busca de uma roupa bem leve, para que o calor não seja um inimigo para a curtição, e sim um aliado para aproveitar a data festiva.

"Estou procurando, vendo fantasias bem leves, frescas, porque com esse sol de 50°C não está dando. Essas hot pants estão chamando a minha atenção, essas saias também, que não esquentam, não apertam, melhor coisa para aproveitar a festa. E eu amo Carnaval demais, não é sempre que gosto de me fantasiar, mas esse ano me deu vontade e comecei a procurar", disse a foliã.

Para a personal trainer Julia Velasco, a fantasia já está mais do que definida, faltando apenas alguns detalhes e adereços que possam complementar o look.

"Eu vim ver alguns adereços pra mim e pra minha filha, e tem bastante opção esse ano. Eu por exemplo vou vestida de ansiedade, então estou em busca de alguns detalhes que faltam, alguns adereços na cor laranja. Já minha filha quer ir de fadinha, mas também já comprei algumas coisas, agora são mais os detalhes, e muito glitter, claro, que não pode faltar", contou a personal.

Variedade de fantasias

Ter opção de fantasia para todos os blocos de Carnaval pode ser um desafio, especialmente para aqueles que deixam para última hora, mas com algumas peças-chave dá para fazer diferentes produções com o melhor combo: economia.

De acordo com a vendedora Maria Eduarda, ter uma vasta gama de opções é um atrativo para conquistar clientes, visto que muitos entram sem a pretensão de comprar, mas devido a grande variedade, se encantam por algum adereço e acabam se rendendo ao Carnaval.

"A gente tem tido bastante saída de fantasias, tanto na loja física quanto online, principalmente porque focamos muito nessa variedade, diversidade de opções que atendem a todos os gostos, todos os públicos. Pelo que tenho visto, as fantasias que os foliões mais compram são de gatinho e policial. Essa última, inclusive, tem surpreendido nesse ano, a procura está grande", afirmou a vendedora.

Pelo menos até o final deste mês, o Rio estará em estágio de atenção com máximas ultrapassando os 40°C, de acordo com as previsões dos principais serviços de meteorologia. Durante as festividades de Carnaval, é preciso se hidratar e prestar atenção aos sinais de exaustão pelo calor, que oferece riscos à saúde.