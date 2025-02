Celular explode dentro de ônibus e deixa uma mulher ferida no Espírito Santo

Uma mulher ficou com as mãos e a região das nádegas queimadas após o celular que estava em seu bolso traseiro da calça explodir. O incidente aconteceu dentro de um ônibus municipal em Vila Velha, no Espírito Santo, na última terça-feira (11), mas as imagens só foram divulgadas agora.

A vítima, identificada como Maria de Fátima, de 51 anos, estava com o celular no bolso quando ele começou a pegar fogo. O coletivo foi tomado rapidamente pela fumaça, fazendo com que os passageiros desembarcassem no meio do caminho.



A mulher sofreu queimaduras leves nas mãos e nas nádegas. Não houve outros feridos. Em nota, a empresa fabricante do aparelho informou que realizará uma avaliação técnica no celular para identificar as causas da explosão.

Outro caso

Este não é o primeiro caso de celular explodindo neste mês. Em outra situação, uma mulher ficou ferida depois que o celular, que estava no bolso traseiro de sua calça, explodiu no momento em que ela fazia compras em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram quando o aparelho começou a pegar fogo.

O incidente ocorreu no último sábado (8). O marido da vítima contou que eles estavam olhando os produtos nas prateleiras quando a mulher sentiu um calor no bolso.