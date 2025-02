Confusão entre Flamengo e Botafogo termina com zagueiro do Alvinegro sem dente

Em uma confusão generalizada entre jogadores do Flamengo e do Botafogo no jogo desta quarta-feira (12), o zagueiro Alexander Barboza perdeu um dos dentes após receber um soco e mostrou o estado de seus dentes aos jornalistas ao deixar o estádio. A partida, realizada no Maracanã, terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0.



A confusão começou no gramado e, após a troca de socos, o árbitro aplicou diversos cartões vermelhos. Também foi possível ver que Alexander estava sangrando. Após o episódio, os jogadores dos dois times se encontraram no túnel que dá acesso aos vestiários, onde o clima ficou tenso novamente.



O único gol da partida foi marcado por Léo Ortiz, com assistência de Danilo, garantindo a vitória do Flamengo. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu na tabela, conquistando 17 pontos e se aproximando da liderança da Taça Guanabara. Já o Botafogo permanece com 12 pontos, ocupando o sexto lugar.