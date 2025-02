Mulher fica ferida após celular explodir em seu bolso

Uma mulher ficou ferida depois que o celular, que estava no bolso traseiro de sua calça, explodiu no momento em que ela fazia compras em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram quando o aparelho começou a pegar fogo.

O incidente ocorreu no último sábado (8). O marido da vítima contou que eles estavam olhando os produtos nas prateleiras quando a mulher sentiu um calor no bolso.

Leia também:

Mulher é presa por incendiar loja em shopping de Campos

Homem é preso acusado de extorsão por cobrar R$ 250 em pintura corporal na Bahia

Antes que conseguisse reagir, o aparelho celular explodiu e pegou fogo rapidamente. Sem saber o que fazer, a mulher saiu correndo e foi socorrida por pessoas que estavam por perto.

Ainda de acordo com o marido, o aparelho é do modelo Moto E32 e foi adquirido há um ano. Através de nota, a Motorola alegou que está em contato com a cliente para investigar os detalhes do incidente e providenciar a análise técnica do celular.

Em entrevista ao G1, o marido da vítima disse que ela foi socorrida ao hospital e precisou tratar queimaduras de 1º e 2º grau.