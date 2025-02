Incêndio no Rio: nove vítimas seguem em estado grave

Nove vítimas do incêndio que atingiu, na manhã da última quarta-feira (12), a fábrica Maximus, em Ramos, na Zona Norte do Rio, seguem em estado grave. Oito delas estão internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, enquanto uma segue sob os cuidados do Hospital Municipal Souza Aguiar. As vítimas deram entrada nas unidades de saúde por conta de queimaduras em via área, após inalação de fumaça tóxica.

Ao todo, 19 pessoas foram hospitalizadas. Dos pacientes graves do Getúlio Vargas, cinco são mulheres e três, homens. Duas mulheres estão em estado estável.

O incêndio na fábrica aconteceu por volta das 7h. Funcionários que dormiam no local ou haviam chegado logo cedo para o início da jornada de trabalho, ficaram presos no local. Alguns se penduraram nas janelas para pedir socorro.

Leia também:

Calor extremo: Ambulantes enfrentam diculdades para suportar as altas temperaturas

Acidente entre carreta e caminhão deixa homem morto na Via Dutra



A Máximos fabricava fantasias para escolas da Série Ouro do carnaval carioca. Três delas, Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte tiveram a produção de fantasias inteiramente prejudicada. Outras agremiações também foram impactadas, como a Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo.

A Liga RJ, que organiza a Série Ouro, decidiu que Império Bangu e Ponte terão condição hors-concours: ou seja, desfilarão sem serem julgadas.

Vistoria da Light e da Polícia Civil

Equipes da Light e da Polícia Civil estão realizando, nesta quinta-feira (13), uma perícia no imóvel onde funcionava a fábrica de fantasias Maximus. O objetivo é verificar se no local havia furto de energia elétrica. De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), responsável pela investigação, a apuração segue para averiguar as circunstâncias do incêndio.

De acordo com a Light, desde o início do incêndio o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em trechos de ruas da região por questões de segurança.