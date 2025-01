Vans mudam de ponto final e passageiros reclamam em Niterói

A partir desse fim de semana, a rotina de quem usa vans intermunicipais para chegar ao Centro de Niterói, vindo de municípios da Região Metropolitana, vai mudar. Passa a valer neste sábado (18) a alteração nos pontos finais dos transportes, que deixam os arredores da Avenida Visconde do Rio Branco, para se dividirem em dois pontos: as vans que vêm da Rodovia Mário Covas (BR-101) terão parada na Rua São João, próximo ao número 112; e as que vêm da Alameda São Boaventura (RJ-104) vão parar na Avenida Froés da Cruz, entre os números 30 e 90.

A novidade foi divulgada ao público no início da semana. Segundo a Prefeitura de Niterói, o objetivo da mudança é levar as vans para pontos que estejam “fora das áreas de maior movimento, mas acessíveis aos passageiros”. A repercussão, no entanto, não foi unanimemente positiva. Enquanto alguns passageiros não acharam a mudança ruim, uma boa parte deles acredita que as novas paradas não atendem às necessidades do público - sobretudo de quem vai passar a descer na Avenida Froés da Cruz.

“Eu não gostei porque lá [na Froés] o local é bem mais perigoso. Têm muitos moradores de rua, pessoas usando drogas ali à noite. Não tem como a gente se arriscar para pegar o transporte - principalmente as mulheres. Tem muita mulher que prefere pegar van, mas como a gente vai se arriscar? Eu vou ter que passar a pegar ônibus. Acho que as vans vão perder muitos fregueses”, opina Luciana Souza, de 57 anos. Moradora de Várzea das Moças, ela conta que costuma preferir vans porque o trajeto passa perto de sua casa, mas com o novo ponto, está cogitando mudar seu trajeto para pegar ônibus.

Passageiros que vêm da RJ-104 acreditam que mudança vai prejudicar clientela | Foto: Enzo Britto

A situação é parecida com a de Leide Silva, de 52 anos, que pega a van que vai de Itaboraí a Niterói para trabalhar no Centro. “Eu só uso vans, não suporto ‘busão’. Só que se não ficar legal esse ponto novo, não vou ter escolha, vou ter que deixar de pegar a van”, destaca a passageira. “A gente já tem que andar muito até aqui, mas aqui fica perto do Terminal [João Goulart], então é mais tranquilo de a gente passar à noite. É mais iluminado, mais seguro. Lá, é um local mais afastado do Centro”, complementa Dinny Terra, de 20 anos, passageira da mesma van.

Para quem vem pela BR-101, a mudança pode ser um pouco menos drástica. O motorista Wellinton Mello, de 43 anos, disse que tem recebido feedbacks positivos de boa parte dos passageiros que vêm de Rio Bonito. “Eu acho que a gente tem que ir para ver. Não dá para falar nada sem passar lá. No dia a dia, a maioria dos passageiros parece ter gostado. Deve ficar mais próximo do trabalho para quem vai descer ali na São Pedro”, afirma o motorista.

Segundo motorista, reação foi menos negativa entre passageiros que vêm da BR-101 | Foto: Enzo Britto

Na opinião do cobrador de uma van da linha Alcântara x Niterói, que preferiu não ser identificado, um dos problemas foi a falta de consultas com os profissionais que trabalham nas vans. “Me parece que favoreceu algumas linhas e desfavoreceu outras, sabe? Prejudica pela questão geográfica mesmo. Umas vans vão ficar perto do Centro e outras muito longe. Afeta todo mundo, até os camelôs e a galera que vende lanche há ‘milhões’ de anos aqui perto do ponto. Com todas as vans aqui, eles conseguem vender melhor e para mais gente. Como vai dividir, prejudica o comércio deles”, conta o cobrador.

De acordo com a Prefeitura, a alteração será acompanhada pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), que “vai mobilizar equipes de fiscalização durante os primeiros meses dos novos pontos de parada das vans intermunicipais para monitorar o impacto e realizar ajustes, caso necessário”.

As linhas que param na Rua São Pedro a partir de sábado (18) são M507 (Apolo III – Niterói), M538 (Duque de Caxias – Niterói), M540 (Itambi – Niterói), M546 (Magé – Niterói), M551 (Niterói – Portão do Rosa), M552 (Niterói – Rio Bonito) e M55 (Niterói – Venda das Pedras). Lá, a alteração também inclui a inversão no sentido de circulação na Rua São Pedro, no trecho entre a Rua Maestro Felício Toledo e a Rua Barão do Amazonas.

Já as linhas que terão parada na Rua Doutor Fróes da Cruz serão M503 (Alcântara – Niterói), M543 (Jóquei Clube – Niterói), M548 (Maricá – Niterói) e M544 (Niterói – Várzea das Moças).

Rua São Pedro vai receber todas as vans que vêm da Rodovia Washington Luís (BR-101) | Foto: Enzo Britto