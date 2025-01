Prefeitura de Niterói altera pontos de parada de vans intermunicipais neste sábado (18)

A Prefeitura de Niterói vai, a partir deste sábado (18), fazer uma alteração na localização dos pontos finais das vans intermunicipais no Centro. O objetivo é que os novos pontos estejam posicionados fora das áreas de maior movimento, mas acessíveis aos passageiros. Os pontos das vans intermunicipais serão transferidos do final da Avenida Visconde do Rio Branco para as ruas São Pedro e Doutor Fróes da Cruz.

Desta forma, as linhas que utilizam a Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) vão ter como novo ponto a Rua São Pedro. É o caso das linhas M507 (Apolo III – Niterói); M538 (Duque de Caxias – Niterói); M540 (Itambi – Niterói); M546 (Magé – Niterói); M551 (Niterói - Portão do Rosa); M552 (Niterói - Rio Bonito) e M55 (Niterói - Venda das Pedras).

O trecho da Rua São Pedro, entre a Rua Maestro Felício Toledo e a Rua Barão do Amazonas, terá o sentido de circulação invertido.

“Essa alteração dos pontos de embarque e desembarque das vans intermunicipais visa dar mais condições de segurança e acessibilidade para os passageiros que se utilizam deste transporte, facilitando sua circulação pela área central da cidade. A NitTrans vai, até sábado, orientar os passageiros sobre a mudança bem como, em parceria com outras secretarias, desenvolver ações no entorno dos novos pontos”, explicou o presidente da NITTRANS, Nelson Godá.

A inversão de mão na Rua São Pedro foi planejada para atender ao estacionamento das vans, facilitando o embarque e desembarque ao lado direito da praça. A medida busca oferecer maior segurança aos usuários e melhorar a organização do sistema viário local.

As linhas de vans intermunicipais regulamentadas pelo DETRO-RJ que utilizam a Alameda São Boaventura (RJ-104) terão como novo ponto de parada a Rua Doutor Fróes da Cruz. São as linhas M503 (Alcântara – Niterói); M543 (Jóquei Clube – Niterói); M548 (Maricá – Niterói) e M544 (Niterói - Várzea das Moças).

“A melhor forma para revitalizar o Centro é trazer circulação de pessoas e moradores. Isso fortalece o comércio, cria pertencimento e gera fluxo de pessoas. A praça do Jardim São João é uma área central que precisa ser requalificada. As vans ali vão ajudar muito os usuários, que vão se deslocar menos. Também vai melhorar o fluxo de trânsito porque as vagas serão retiradas e haverá a inversão da mão da Rua São Pedro. Com relação à Doutor Fróes da Cruz, o trecho próximo à Rodoviária precisa ser revitalizado. Com a chegada das vans, tenho certeza que lojas serão abertas e os moradores vão ficar mais seguros”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) vai mobilizar equipes de fiscalização durante os primeiros meses dos novos pontos de parada das vans intermunicipais para monitorar o impacto e realizar ajustes, caso necessário.