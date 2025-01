Pacientes do Grupo Unimed em São Gonçalo são surpreendidos com fechamento de unidade

Pacientes do Grupo Unimed Leste Fluminense em São Gonçalo afirmam que não foram informados com antecedência sobre o encerramento das atividades na unidade localizada no bairro do Camarão. Até o momento, não há informações sobre o destino dos funcionários da unidade. O fechamento está previsto para ocorrer no dia 02 de fevereiro.

Os pacientes foram pegos de surpresa com a notícia, alegando que não receberam qualquer aviso prévio sobre a mudança.

"Eu fui surpreendida hoje com essa informação de que não haverá mais atendimento. Eu nem sei para onde vamos fazer as próximas consultas. Eu não costumo frequentar muito esse hospital, mas não tivemos nenhuma informação anterior a isso, nem quando marcamos o exame, nada. Eu fiquei surpresa com a informação do próprio médico, que nos disse que as atividades seriam encerradas até o final do mês", afirmou Camila Vaz, funcionária pública de 35 anos.

Paciente soube da informação pela médico da unidade | Foto: Layla Mussi

Além disso, alguns pacientes souberam do encerramento por terceiros.

“Ficamos sabendo no ônibus, quando disseram que a unidade da Unimed no bairro do Camarão não estava mais atendendo, mas viemos porque o atendimento estava marcado e fomos atendidos. Ninguém comentou nada conosco”, relatou Vilma dos Santos, aposentada de 75 anos.

“Recentemente, fizeram uma grande obra aqui, ficou muito boa, com novos recursos para exames. Fiquei pensando: 'Deus me livre se tiver que fechar, porque a gente vai ficar perdido'”, comentou Airton Ribeiro, aposentado de 83 anos, que também soube do fechamento por terceiros.

Os pacientes foram pegos de surpresa com a notícia | Foto: Layla Mussi

Outro ponto levantado pelos pacientes é a dificuldade em relação aos futuros atendimentos, que serão direcionados para a unidade de Itaipu, em Niterói.

"Aqui, para a gente que mora em São Gonçalo, a unidade é ideal. Não podemos ficar sem ela", afirmou um aposentado.

“Fica complicado ter que ir para Itaipu. É distante, e nem todo mundo tem condições de sair daqui para lá para fazer um exame. Acho que vai ser difícil para muitos”, disse Marcos de Carvalho, eletrotécnico de 56 anos.

Procurado, o Grupo Unimed ainda não se manifestou oficialmente sobre o encerramento das atividades na unidade de São Gonçalo.

Encerramento

Em um comunicado oficial, o Grupo Unimed informou que o fechamento da unidade de São Gonçalo ocorrerá "por motivos operacionais e institucionais". O grupo também anunciou que alguns funcionários serão desligados, enquanto os contratos com prestadores de serviços serão encerrados ou suspensos.

Para mitigar os impactos, o grupo informou que avaliará a realocação de alguns colaboradores em outras unidades da Unimed, por meio de seleção interna.

No mesmo posicionamento, o Grupo Unimed revelou que, a partir de 15 de janeiro, os pacientes pediátricos seriam transferidos para a unidade de Itaipu. Até o dia 31 de janeiro, os pacientes adultos serão transferidos de forma gradual, após análise de cada caso, para outras unidades credenciadas da Unimed.

Dificuldades Financeiras do Grupo Unimed

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o Grupo Unimed enfrenta dificuldades financeiras. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram que o grupo encerrou o terceiro trimestre de 2024 com uma receita de apenas R$ 718 milhões. Em contrapartida, o valor gasto com despesas assistenciais (destinado ao atendimento dos usuários) atingiu R$ 763 milhões. Considerando os custos administrativos (como salários dos funcionários), os gastos totais ultrapassaram R$ 831 milhões.

Comunicado da Unimed | Foto: Divulgação

Sob supervisão de Marcela Freitas