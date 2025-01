Corpo de homem é encontrado em varanda de residência no Morro do Estado durante ação policial

Na madrugada desta quinta-feira (16), um confronto no Morro do Estado, no centro de Niterói, resultou na morte de um jovem de aproximadamente 25 anos. O corpo, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado na varanda de uma casa durante a ação policial na Rua Jornalista Moacir Padilha.

Os disparos ocorreram em meio a ação da Polícia Militar para coibir o tráfico de drogas e armas na comunidade. O homem foi atingido por disparos e teve o óbito confirmado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P-2) do 12° BPM de Niterói foram recebidas a tiros por criminosos armados. O confronto se intensificou a partir do momento em que os policiais avançaram pela comunidade.

Ainda segundo a PM, em meio ao confronto, um grupo de homens armados foi avistado descendo um dos becos. Apesar das ordens de parada, o grupo continuou a disparar contra os agentes, resultando em novo um novo confronto.

Os policiais localizaram o corpo do homem na varanda de uma residência local. Ele apresentava ferimentos de bala.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Segundo a Polícia Militar, as ações no Morro do Estado têm o objetivo de combater as ações do tráfico e aumentar a segurança na região. Ainda não há informação se o homem que veio a óbito tem ligação com o tráfico ou se foi vítima de bala perdida.