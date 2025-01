Policial Civil que teria ameaçado a jornalista Natuza Nery é afastado de suas funções

O policial civil que teria ameaçado a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, em um supermercado na Zona Oeste de São Paulo foi afastado de suas atividades operacionais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Segundo a pasta, assim que a Corregedoria da Polícia Civil foi informada sobre o caso, se deslocou ao 14º DP (Pinheiros), onde a ocorrência foi registrada, e “assumiu as investigações, realizando diligências no estabelecimento em busca de imagens do ocorrido e eventuais testemunhas”.

O nome do policial que teria feito as ameaças não foi confirmado pela Secretaria.

Leia também:

Fotos de homem espalhadas em postes no Rio e em Niterói intriga moradores

Rodrigo Neves iniciou, nesta quinta-feira (2), choque de ordem em Niterói



Segundo o boletim de ocorrência, Natuza foi ameaçada pelo policial civil na noite da última segunda-feira (30).

A jornalista acionou a Polícia Militar após, segundo ela, ter sido confrontada pelo agente no momento em que fazia compras. Ambos foram levados à delegacia.

Após a divulgação do caso, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em uma rede social que “o ataque sofrido por Natuza Nery, em razão do simples exercício diário de seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal”.

O Ministro-Chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, também se manifestou na rede social e cobrou rapidez na investigação e responsabilização ao policial civil.