Fotos de homem espalhadas em postes no Rio e em Niterói intriga moradores

Uma série de retratos espalhados pelas ruas de Niterói e do Rio de Janeiro intrigou moradores da região e internautas ao longo desta semana. Desde a ultima terça (31), retratos de homem com uma camisinha suja colada sobre a impressão apareceram espalhados por postes e placas da Zona Sul de Niterói, em bairros como Icaraí e Ingá. Segundo internautas, as fotos também foram vistas em vias de Copacabana, do Leblon e do Centro do Rio.

Os cartazes trazem apenas o retrato de um jovem negro, sem mensagens ou identificação, com uma camisinha suja colada na região da boca. A maior parte das imagens traz o retrato de um escritor da região. Algumas delas, trazem a foto de outro homem, ainda não identificado. Nesta quinta (02), dezenas de postes e placas em Niterói ainda tinham as imagens penduradas.

O caso repercutiu entre internautas nas redes sociais. “Alguém de Niterói que anda pelo Centro reparou que tem fotos de um rapaz negro espalhadas pela cidade? Vi perto do Plaza, no Ingá e em Icaraí, junto com a foto tem uma camisinha (aparentemente) suja de merd*”, escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

“Isso é surreal, Niterói tá lotado disso ai, fico com uma pena do cacete da pessoa, mas queria saber o que é”, respondeu outra usuária da rede. “Tem muito em Copacabana, perto das estações de metrô e em grande parte das ruas principais”, contou outra. Ainda segundo usuários, outros cartazes com a foto da mesma pessoa já teriam aparecido colados em postes da região em 2023, também com uma camisinha colada. A autoria dos cartazes permanece desconhecida.