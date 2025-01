Polícia Civil apura ameaça feita a Natuza Nery por policial em supermercado

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar a denúncia de ameaça contra a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, feita por um policial civil. O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (30), em um supermercado em Pinheiros, na capital paulista. Além da investigação criminal, a Corregedoria também instaurou um processo administrativo, que pode resultar na expulsão do agente, cujo nome ainda não foi revelado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Leia também:

Prêmio maior da Mega da Virada sai para oito apostas

Policial deixa fuzil cair de helicóptero e é resgatado por banhista em Cabo Frio

De acordo com testemunhas, o policial, que não estava em serviço, se aproximou de Natuza e a questionou se ela era a jornalista da GloboNews. Em seguida, fez uma série de ofensas, acusando a emissora e a comunicadora de serem responsáveis pela situação do país e dizendo que pessoas como ela “mereciam ser aniquiladas”. O caso gerou confusão no supermercado, e a Polícia Militar foi acionada para investigar o ocorrido.

A investigação começou no 14º DP, mas foi transferida para a Corregedoria da Polícia Civil após a identificação do agressor. A SSP informou que diligências foram realizadas no local para buscar imagens e testemunhas do episódio.