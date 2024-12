Niterói começa a desmontar árvore de Natal inaugurada há três dias; Vídeos

Em uma decisão preventiva para evitar tragédias como a que ocorreu na última segunda-feira (16), em Maricá [a árvore de 56 metros da Lagoa de Araçatiba despencou deixando um morto e dois feridos], a Prefeitura de Niterói começou a desmontar a árvore de Natal e outras instalações natalinas na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, Niterói.

Na tarde de segunda-feira, peças da decoração da estrutura inaugurada há três dias se desprenderam. No ano passado, no mesmo local, a árvore de 50 metros também caiu.

Os fortes ventos e as chuvas de granizo que atingiram o Grande Rio na tarde da última segunda-feira (16), causaram também incidentes em Niterói. Isso levou a Prefeitura da cidade a anunciar a desmontagem da imponente árvore de Natal, com cerca de 50 metros de altura, inaugurada no último fim de semana, com a presença de cerca de 3 mil pessoas, na Praça do Rádio Amador.

Imagens divulgadas por moradores da região mostram que a estrutura da árvore sofreu inclinação devido aos fortes ventos Divulgação

Autor: Divulgação

Na manhã desta terça-feira (17), foi possível ver profissionais da Defesa Civil e engenheiros trabalhando para o desmonte da árvore de São Francisco. O local foi isolado para que os especialistas possam realizar o trabalho de forma segura e eficiente. De acordo com os responsáveis, ainda não há uma previsão de quando a árvore será completamente desmontada, visto que os fortes e constantes ventos na orla da Praia de São Francisco também atrapalham essa ação.





Fortes ventos seguem constantes na orla da Praia de São Francisco, em Niterói Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que a Defesa Civil da cidade determinou a desmontagem da estrutura natalina da Praça do Rádio Amador depois que fortes ventos, de mais de 80hm/h atingiram a região e causaram avarias em algumas das estruturas na tarde da última segunda-feira (16).

Ainda de acordo com a Prefeitura, embora a base da estrutura da árvore não tenha sofrido danos, em decisão preventiva, o trabalho de desmonte já começou e está sendo realizado pela empresa contratada.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi