São Gonçalo receberá mais uma festa de Natal; confira!

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio - Foto: Divulgação

Mais uma edição do "Natal da Gente" acontece nesta terça-feira (17) em São Gonçalo. Depois das festas nas praças do Colubandê e do Zé Garoto, no último final de semana, é a vez da Praça do Bandeirante receber a magia do Natal, a partir das 16h, com apresentações musicais de artistas gonçalenses, além do grupo Dó Ré Mi, a chegada do Papai Noel e a inauguração da árvore de Natal.

O evento acontece através de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio, através do Projeto Caravana RJ Pela Paz, uma promoção do programa Giro Cultural da Funarj e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A caravana está percorrendo 13 cidades do estado do Rio de Janeiro com apresentações artístico-culturais gratuitas, envolvendo crianças e jovens.

Os artistas locais iniciam a festa, a partir das 16h, com a apresentação de Patrick, o mágico; em seguida, começam os shows, às 16h45, com Emerson Rodrigues; e, na sequência, Pedro Batuque, às 17h30. Às 18h, sobe ao palco o grupo Dó Ré Mi, antecedendo a chegada de Papai Noel.

O Dó Ré Mi é um grupo performático que canta, dança, representa e vem encantando o Brasil. Ao público gonçalense será exibido o espetáculo “Natal com Dó Ré Mi”, divulgando a mensagem de alegria, amor e fé com suas vozes angelicais e interpretação vibrante de clássicos natalinos, música popular, pop, romântico, sertanejo e funk.

PROGRAMAÇÃO:

16h - Patrick, O mágico

16h45 - Emerson Rodrigues

17h30 - Pedro Batuque

18h - Show com Grupo Dó Ré Mi e chegada do Papai Noel