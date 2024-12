Moradores do Mutondo, em SG, enfrentam falta de água há 4 meses, apesar de pagarem as contas em dia

Moradores da Rua João Lima, no Mutondo, em São Gonçalo, denunciam que estão sem receber água há quatro meses, apesar de estarem em dia com o pagamento das contas. Uma das principais dificuldades relatadas é a demora da concessionária Águas do Rio, que leva mais de um mês para enviar caminhões-pipa, e, em alguns casos, os pedidos são até cancelados.

Segundo os moradores, a Águas do Rio justifica a falta de água ocorre devido a obras na região, mas não apresenta uma solução efetiva para o problema. "Não temos uma posição clara, pois cada hora alegam uma coisa diferente. Eles apenas dizem que é por causa de uma obra, mas é um absurdo. São quatro meses sem água, e pagamos em dia", reclama Ângela Souza, moradora de 35 anos.





Moradores não conseguem pipa d' água da concessionária Reprodução - Arquivo Pessoal

Além da escassez do serviço, a dificuldade em conseguir caminhões-pipa da concessionária faz com que os moradores se vejam obrigados a contratar serviços particulares, com um custo de cerca de R$ 400 a cada 15 dias. "Agora, quando pedimos a pipa pela Águas do Rio, eles cancelam, e demora quase um mês para chegar. Por isso, estamos tendo que comprar pipa particular", relata outra moradora.

A situação é ainda mais preocupante em casas com pessoas acamadas ou crianças pequenas, que dependem da água para cuidados diários. Diante disso, os moradores exigem uma posição clara da Águas do Rio sobre quando o abastecimento será restabelecido e se serão ressarcidos pelos custos adicionais

Em nota, a Águas do Rio esclareceu que uma obra iniciada em outubro deste ano, com término previsto para janeiro de 2025, está sendo realizada para melhorar o abastecimento de água na região, que está localizada em uma área elevada do bairro Alcântara



"A concessionária está implantando um quilômetro de tubulação de grande diâmetro, que vai beneficiar cerca de 90 mil pessoas do município. A concessionária já entrou em contato com os moradores para entender as suas necessidades e prestar toda assistência. A empresa reforça que segue à disposição pelo 0800 195 0 195."

