Comerciantes da Avenida Presidente Kennedy continuam sem abastecimento de água

Comerciantes da Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo continuam sem abastecimento de água. Mesmo após diversos protocolos cadastrados de forma virtual e física em um posto de atendimento das Águas do Rio e a visita de técnicos da concessionária, o problema segue sem solução desde outubro, como mostrou a reportagem de O SÃO GONÇALO.

Um dos comércios mais afetados, a Papelaria São Gonçalo, não recebe água desde 25 de outubro. Os comerciantes acreditam que a situação ocorreu após intervenções para as obras do MUVI, projeto de revitalização urbana.

Além disso, segundo comerciantes, o prédio ao lado da papelaria, possui um cano em que a água jorra sem cessar, gerando problemas de locomoção aos pedestres e risco de quedas, uma vez que atinge a calçada.





Cano em prédio ao lado do comércio jorra água para a rua Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Na última semana, uma equipe da concessionária esteve no local, mas o problema segue sem solução. Em nota, a Águas do Rio informou que é uma situação pontual, sem prejuízo para outros clientes. "A Águas do Rio informa que visitou o endereço e verificou que trata-se de uma questão pontual, sem impactos aos demais clientes da via. A empresa enviará uma equipe técnica para restabelecer o abastecimento do imóvel", disse a empresa.