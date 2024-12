Eleito: Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", assume a presidência do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", foi eleito, na noite da última segunda-feira (9), o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio (2025 a 2027). A Chapa 1 (Raça, Amor e Paixão), de oposição, encabeçada pelo empresário de 64 anos, venceu o pleito com 1.731 votos, em eleição realizada na Gávea. O novo mandatário toma posse no dia 18 de dezembro.

O resultado impediu o terceiro mandato seguido do grupo que compõe a Chapa 3 (UNI-FLA), liderada pelo atual vice-presidente, Rodrigo Dunshee, e que tinha o apoio do atual presidente Rodolfo Landim. A chapa 3 ficou com 1.166 votos, enquanto a Chapa 2 (Mengão Maior), de Maurício Gomes de Mattos, terminou com 363 votos.

"Festa da democracia rubro-negra. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar", disse Bap, em sua primeira declaração como presidente.

Resultado final:

Bap: 1.731

Dunshee: 1.166

Maurício: 363

Brancos: 5

Nulos: 7

A chapa de Bap terá direito a colocar 80 membros no Conselho Deliberativo (60 titulares e 20 suplentes) e 72 no Conselho de Administração (48 titulares e 24 suplentes). Já a chapa de Dunshee, que ficou em segundo lugar, terá 20 cadeiras no Deliberativo (15 titulares e cinco suplementes) e 18 no Conselho de Administração (12 titulares e seis suplentes).

Ao seu lado, Bap vai contar com Flávio Willeman como vice-presidente. O advogado ocupou o posto de vice jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018. Da mesma chapa, Gustavo Fernandes foi eleito presidente da Assembleia Geral.

"Não há mais espaço para amadorismo no clube. Títulos e profissionalismo. O mundo do futebol, do esporte e entretenimento se tornaram grande atividade mundial. A gente não vai virar SAF, mas queremos profissionalizar o clube. Uma SAF nada mais é do que uma estrutura profissional de gestão. O Flamengo já demonstrou que isso é possível e faremos isso sem vender o clube", disse Willeman, após a eleição.

Maior votação do século

A eleição ocorreu de forma tranquila, sem atritos. Bap votou logo cedo, às 8h09, mesmo horário de seu rival, Dunshee. O novo presidente contou com apoio de ídolos históricos do Flamengo, como Zico, Evaristo de Macedo e Raul Plassmann. Houve algumas provocações entre apoiadores de ambas as chapas, mas sem gravidade.

Com 3.272 votos ao todo, esta eleição do Flamengo foi a de maior votação do século XXI, superando os 3.039 votos do pleito de 2018.

Após a homologação do resultado pelo presidente da Assembleia Geral, o novo presidente do Flamengo agradeceu o apoio das pessoas apoiaram a campanha:

"Aos amigos mais próximos, ao meu generalato de campanha. Muito obrigado. Vocês são demais. Por fim, a toda a nação rubro-negra que torceu, que vibrou, que nos apoiou e ao corpo de sócios do Flamengo, nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje presidente e vice do Mais Querido. Muito obrigado. Vamos por mais", disse o presidente eleito.

O presidente eleito do Flamengo, apesar de ter ascendido como principal nome da oposição, fez parte da política rubro-negra nos últimos anos. Bap foi vice de Marketing do clube na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, que começou em 2013, mas acabou rompendo com o então presidente. Em 2018, ele fez parte da chapa de Rodolfo Landim, que acabou eleita, e assumiu o cargo de vice-presidente de Relações Externas. Novamente, entrou em atrito interno e deixou a gestão.

Além de Willeman, a chapa conta com outros ex-dirigentes do Flamengo, como Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.