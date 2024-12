Homem confessa ter matado pastor com arma de policial em Maricá

Um corpo carbonizado foi localizado no interior de um carro, na Restinga de Maricá, na Região Metropolitana, na tarde dessa segunda-feira (9). O caso está sendo investigado pela Polícia, mas familiares afirmam que o corpo pertence ao pastor Eliezer dos Santos, de 51 anos, que desapareceu no último sábado (7).

Segundo os familiares, Eliezer trabalhava como pedreiro e na época do desaparecimento, estava prestando serviços na casa de um policial militar, em um condomínio no bairro de Inoã. O carro do pastor, modelo Renalt Logan prata, foi visto pela última vez no sábado (7), por volta das 15h, enquanto deixava a residência do militar e desapareceu sem deixar rastros.

Um homem se entregou na Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG), alegando ter usado a arma do policial para matar Eliezer. Entretanto, o corpo encontrado ainda não pode ser identificado, por causa do alto nível de carbonização, conforme informaram os bombeiros.

As polícias Civil e Militar ainda não comentaram oficialmente sobre o caso. O corpo foi conduzido para o Posto Regional de Polícia Técnico-Científica, localizado no Barreto, Niterói, as investigações estão sob responsabilidade da DHNSG.