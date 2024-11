Falta de água preocupa comerciantes no Centro de São Gonçalo

Comerciantes do centro de São Gonçalo estão preocupados com a falta de água na Avenida Presidente Kennedy. A Papelaria São Gonçalo, por exemplo, está sem água desde o dia 25 de outubro.

De acordo com a gerente da papelaria, Rosana Maria de Oliveira, de 56 anos, mais quatro estabelecimentos também estão sem o recurso. A possível causa do problema seria o corte de um cano após obras do MUVI - projeto de revitalização urbana da cidade - pela empresa Águas do Rio.

Rosana abriu vários chamados no Sac, Ouvidoria e na estabelecimento físico da Águas do Rio, mas seu problema continua sem solução. "Em todos os protocolos deram 24 horas. Desde o primeiro, em 26 de outubro", pontuou. A gerente ainda relatou as dificuldades que a falta de água impõe para as lojistas em hábitos básicos como limpar o espaço e ir ao banheiro.

Em nota, a Águas do Rio informou que enviará uma equipe de manutenção ao local. "A Águas do Rio informa que visitou o endereço e verificou que trata-se de uma questão pontual, sem impactos aos demais clientes da via. A empresa enviará uma equipe de manutenção para vistoriar a ligação de água do consumidor e providenciar o reparo", disse a empresa.