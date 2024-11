Menino de 4 anos vítima de incêndio em Niterói recebe alta após mais de 4 meses internado

Após passar mais de quatro meses internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, o pequeno Benjamim Oliveira, de 4 anos, recebeu alta na tarde desta sexta-feira (29). O menino foi hospitalizado em estado grave em julho deste ano depois que ele, seu pai e um amigo da família foram atingidos por um incêndio em um imóvel no Engenho do Mato, em Niterói.

Benjamin teve a maior parte do corpo queimada no episódio e agora segue a recuperação em casa, com fisioterapia e acompanhamento. “Ele é uma criança muito forte e, às vezes, viu situações muito difíceis ao redor aqui dentro do Hospital. Chega uma criança difícil de um lado, vê passando no corredor uma outra sofrendo, gritando, chorando. Mas ele seguiu em frente, graças a Deus”, explica Rômulo Oliveira, de 44 anos, pai do menino.

Relembre a história da família:

Rômulo, que já foi liberado há alguns meses, também continua se recuperando em casa. Foi ele quem impediu que o acidente com o filho fosse ainda mais grave. No dia do acidente, ele e Benjamin estavam na casa do amigo Elias Oliveira com familiares e colegas quando uma lareira acesa explodiu na sala. As chamas se espalharam rapidamente.

As outras pessoas que estavam no cômodo conseguiram sair, mas Benjamin, que estava próximo à lareira, acabou mais atingido e precisou ser resgatado pelo pai, que acabou também sofrendo queimaduras, sobretudo nos membros superiores.

Marceneiro em Pendotiba, Rômulo é pai solo de três crianças - Isack, Benjamin e David - e já foi tema da reportagem de Dia dos Pais no O São Gonçalo, contando sua história de superação no cuidado dos filhos após perder a companheira. Ele conta que um dos principais desafios após o acidente tem sido continuar provendo “Eu não estou trabalhando de forma plena, não consigo. Do jeito que eu estou, com as minhas limitações, vou me esforçando. E as contas não param; eu tenho três crianças, né?”, destaca Rômulo.

De qualquer forma, ele afirma estar grato pela recuperação da família. “A gente não imagina estar pronto para uma situação como essa, né? Mas Deus nos fortalece de maneiras que a gente nem imagina, nos capacita a passar sem olhar pro lado, sem olhar pra trás. A gente vai se apegando a Ele a cada instante, procurando sempre ver as coisas com otimismo”, completa.