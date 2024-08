Herói real: Pai solo de três filhos supera tragédia e celebra milagre da vida no Dia dos Pais

Para quem é pai, o segundo domingo de agosto costuma ser uma data emocionante todos os anos. Para algumas famílias, no entanto, alguns Dias dos Pais acabam sendo mais emocionantes do que outros, devido às circunstâncias do momento. É o caso do marceneiro Rômulo de Oliveira Gomes, de 44 anos, que vai viver um Dia dos Pais especial neste domingo (11). Ele também pode comemorar o milagre da vida, já que ele e um de seus filhos, apesar de estarem internados, se recuperam bem após ficarem gravemente queimados durante um acidente com uma lareira.

Rômulo, que é marceneiro e participou de uma matéria especial de Dia dos Pais do OSG em 2023, é pai solo de três filhos: Isack, de 11 anos, Benjamin, de 4, e David, de 3 anos. O mais velho é fruto de seu primeiro casamento; os outros dois são fruto de sua relação com Estela, sua companheira, que faleceu com apenas 33 anos, logo após dar à luz ao mais novo. Só a missão de pai solo já lhe rendia oportunidades suficientes para se tornar um pai "herói" aos olhos das crianças, mas um trágico acidente no último dia 20 de julho lhe deu mais uma chance de provar esse amor heroico.

Rômulo e seus filhos: Isack, de 10 anos, Benjamin, de 4, e David, de 3 | Foto: Marcela Freitas

Ele estava com os filhos e um grupo de colegas na casa do amigo Elias Oliveira, de 39 anos, no Engenho do Mato, em Niterói. O que deveria ter sido um encontro de amigos no final de semana acabou se tornando uma tragédia, depois que a lareira do imóvel explodiu. O fogo se espalhou rapidamente pela casa. Benjamin, filho do meio de Rômulo, foi o mais atingido pelas chamas.

No momento da explosão, Rômulo correu na direção do filho e apagou o fogo do corpo do menino com as próprias mãos. A mão que era usada como o principal instrumento de trabalho para garantir o sustento da família, foi usada pelo pai para salvar seu filho. E, foi graças a coragem do pai e habilidade de usar as mãos, que o pequeno Benjamim chegou ao hospital, recebeu os primeiros atendimentos e a chance de lutar pela vida.

“A gente estava sentado na sala, e quando foram acender a lareira ela explodiu. O fogo foi em cima do Benjamim. Eu o abracei e tentei apagar o fogo com as mãos. Ele é um menino muito forte. Chegamos ao hospital e ele foi logo entubado. Ele é um milagre”, contou Rômulo, que ainda se recupera das queimaduras.

O filho Benjamim segue internado, no Hospital Estadual Alberto Torres, em estado grave. Mas, já não está mais entubado e segue, a cada dia, superando a gravidade dos seus ferimentos. Ele teve mais de 60% do corpo queimado.

“Eu não coloquei meus filhos em risco. Foi realmente um acidente. Mas, que sirva de alerta para os pais. A lareira, que é considerada um objeto de casa, é extremamente perigosa e quase tirou a vida do meu filho”, alertou o marceneiro.

No momento da explosão, Rômulo correu na direção do filho e apagou o fogo do corpo do menino com as próprias mãos | Foto: Marcela Freitas

Apesar da felicidade de poder comemorar a data com os três filhos vivos, Rômulo amarga uma preocupação: o sustento da família. Afinal, é com as mãos, que está enfaixada e imobilizada pelos curativos, que ele faz as medições, os cortes e a montagem do material que ele transforma em móveis sob medida.

“Nós não sabemos como será depois que o Benjamim deixar o hospital. E tem os outros dois meninos também. Eu, mesmo após receber alta, ainda não estarei liberado para trabalhar, pois seguirei fazendo curativos aqui no hospital. Precisamos destacar que tanto no Hospital Mário Monteiro (o primeiro local que as vítimas foram levadas) quanto aqui no Alberto Torres, nós estamos sendo muito bem tratados. Não temos nada do que reclamar. A preocupação é lá fora”, disse o papai, que ainda não pode visitar o filho, mesmo estando no mesmo hospital.

Para ajudar a família a se reerguer, amigos e familiares estão criando uma espécie de corrente do bem e fazendo pix para a conta profissional de Rômulo. A doação está sendo feita através do e-mail modulatointeriores@gmail.com.

Para ajudar a família a se reerguer, amigos e familiares estão criando uma espécie de corrente do bem | Foto: Kiko Charret

“Só Deus define. Só Deus decide. É ele que tem poder de salvar, de curar e de prover. É ele que tem o poder de fazer e nós somos o milagre de Deus”, finalizou.