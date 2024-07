Pai e filho feridos em incêndio seguem internados em São Gonçalo

Segue internado em estado grave o menino de 4 anos ferido durante um incêndio em um imóvel no Engenho do Mato, em Niterói, no último sábado (20). Benjamin de Oliveira teve mais de 60% do corpo queimado e segue no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Seu pai, Rômulo de Oliveira, de 44 anos, e um amigo da família, Elias Oliveira, de 39, também seguem internados, com quadro estável.

Segundo o avô da criança, Wanderval Gomes, o avanço na recuperação do menino é lenta. "Ele ainda inspira muitos cuidados, a situação é muito forte. Tivemos alguns indícios de melhora da criança, como abrir os olhos, mexer uma perna, um braço. Mas quando você olha para ele, vê que está muito grave [a situação]", conta o avô.

O incêndio foi provocado pela explosão de uma lareira na casa de Elias, que estava com um grupo de amigos na ocasião. Outras crianças e adultos que estavam no cômodo no momento do incêndio conseguiram escapar sem ferimentos. Segundo a família, o fogo da explosão se espalhou rapidamente e deixou danos por toda a casa.

Ainda de acordo com as testemunhas, eles não conseguiram retorno do Corpo de Bombeiros quando tentaram acionar a corporação no dia do acidente. Procurados, os bombeiros disseram não ter registros de acionamento para o caso.

Rômulo e Benjamin já foram tema de reportagem no O São Gonçalo. O pai do menino participou do especial de Dia dos Pais em 2023, contando sua história de cuidado com o menino e com seus outros dois filhos: o mais velho Isack e o caçula David. O marceneiro perdeu a companheira durante a pandemia e, desde então, se desdobra para cuidar das três crianças sozinho.

Benjamin, Rômulo e Elias seguem sem previsão de alta.