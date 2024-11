Comércio de São Gonçalo e Niterói projeta aumento de vendas na Black Friday

Projeção prevê movimentação de 1,32 bilhão de reais no estado do Rio - Foto: Julio Diniz/Arquivo OSG

Projeção prevê movimentação de 1,32 bilhão de reais no estado do Rio - Foto: Julio Diniz/Arquivo OSG

A próxima sexta-feira (29) promete ser uma das mais movimentadas do ano para comerciantes e lojistas do Rio de Janeiro. O dia da Black Friday deve terminar com 1,32 bilhão de reais em vendas em todo o Estado, conforme indica pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). Profissionais de São Gonçalo e Niterói acreditam que a região deve seguir tendência e veem data com algum otimismo.

A expectativa é de um aumento de 11,8% em relação ao volume de vendas feito pelo setor fluminense na Black Friday passada, com previsão de que o consumidor tenha um gasto médio superior a 1,2 mil reais. Nas lojas de Niterói, o crescimento deve se refletir de forma equivalente, projeta o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, Luiz Vieira.

“A expectativa de vendas nesta Black Friday é de um aumento de 10% acentuado na sexta-feira, dia 30, embora grande parte do comércio já esteja trabalhando com o mês inteiro e a semana de promoção. Embora o mercado online também esteja muito aquecido, o comércio de Niterói está preparado para atender às demandas com preços atraentes”, destaca Vieira.

Comerciantes preveem "aumento de 10%" em comércio em Niterói | Foto: Luiz Nicolela/Arquivo OSG

Esse “aquecimento” do comércio online - o chamado e-commerce - tem sido uma tendência das Black Friday e, para o varejo físico da região, representa um dos fatores de preocupação para a data. O presidente da Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Rural do Alcântara (Aceira), Fabiano Rodrigues, explica que as projeções para sexta (29) são positivas, mas o contexto mais amplo segue longe do ideal para comerciantes e lojistas locais.

“Além do advento do e-commerce, a gente tem o descontrole das apostas, das bets. Só no Rio de Janeiro, os 2 bilhões de reais que as pessoas apostaram equivalem a dois Natais. Isso influencia muito no comércio físico. É difícil para a gente; temos custos fixos, nossos alugueis no GPM. O lojista hoje está se desdobrando para conseguir vender e se manter, mediante os desafios da tecnologia, do e-commerce e das grandes empresas, como Shein e Shopee. Disputar preço com elas é muito difícil e a gente vai lutando dia a dia”, desabafa Fabiano.

Ainda assim, a data pode representar o início do período de maior fôlego nas vendas do Alcântara, um dos principais centros comerciais do município. “2024 tem sido um ano difícil para o comércio físico varejista. Nossa esperança maior é para o Natal, mas na Black Friday conseguimos melhorar um pouco as vendas”, afirma o presidente da Aceira.

Comerciantes do Alcântara esperam que data movimente varejo físico | Foto: Layla Mussi

Mário Santos, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Gonçalo, explica que, para boa parte dos comerciantes da cidade, a data funciona mesmo como um preparativo para o “boom” de vendas do período de festas em dezembro - especialmente neste ano, em que a data volta a cair no dia 29 pela primeira vez em cinco anos.

“A ideia é dar descontos e fazer um pré aquecimento para o final de ano, para dezembro, que tradicionalmente é um período onde todo mundo vai ao comércio e está sempre comprando alguma coisa - seja para casa, seja pessoalmente. Esperamos que seja um período melhor do que o de 2023. Nós do comércio torcemos para que seja um período bem legal e todos fiquem felizes, principalmente o consumidor”, destaca Mário.