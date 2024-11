Black Friday: gonçalenses revelam expectativa para o maior evento de descontos do ano

A Black Friday, marcada para o final deste mês, mais especificamente no dia 29 de novembro, já está mobilizando não apenas o varejo, mas também os consumidores, que estão cada vez mais atentos às oportunidades de compras. Segundo uma pesquisa da empresa de tecnologia Wake, em parceria com o Opinion Box, 32,5% dos brasileiros começaram a acompanhar os preços dos produtos no final de julho, indicando um planejamento antecipado para aproveitar as ofertas. A pesquisa revela ainda que 37,8% dos entrevistados planejam iniciar esse acompanhamento em outubro, apenas um mês antes da Black Friday. Esses números demonstram uma tendência crescente de preparação financeira e pesquisa de mercado por parte dos consumidores brasileiros, que buscam garantir boas oportunidades de compra.

Promoções já podem ser vistas em diversas lojas no centro da cidade | Foto: Layla Mussi

Em São Gonçalo não é diferente. Consumidores e comerciantes se preparam para o evento com expectativas, mas também ressalvas. Em entrevista a O SÃO GONÇALO no centro da cidade, consumidores revelaram, de forma unânime, que é preciso estar atento aos preços, para não se "deixar levar" pelas atraentes promoções, que muitas vezes não estão com os preços tão mais baixos quanto parecem.

"Vou aproveitar todos os descontos, porque a minha expectativa é pagar bem menos. tem muita coisa boa de casa, roupas, então quero aproveitar o Natal para presentear as pessoas. Espero que os preços estejam baixos mesmo, porque se não o meu "salariozinho" não vai dar", contou a aposentada Magali, que aproveitou o dia para comprar algumas peças de roupa.

A aposentada Magali revelou expectativa para o evento de descontos que acontece no final deste mês | Foto: Layla Mussi

"Minha expectativa é que os preços não sejam a metade do dobro como normalmente são, porque muitas vezes a gente se depara com valores que eles [lojistas/comerciantes] aumentam só para depois, na Black Friday, dizer que está pela metade. Espero que a gente possa fazer economia ao comprar, ainda mais que costumo aproveitar a data para comprar roupas de natal e ano novo, porque virar o ano com uma roupinha nova é muito bom né", afirmou a autônoma Isabel Sobral, de 36 anos.

A autônoma Isabel Sobral espera encontrar peças que realmente estejam na promoção | Foto: Layla Mussi

Já para os lojistas e comerciantes locais, a aposta para esta data está nos famosos "descontos", sempre atrativos e cativantes na busca pelo maior número de consumidores.

"A gente está com esperança de que o movimento seja bom. Estamos precisando mesmo. Então vamos ter descontos de 15%, 20%, tudo para conquistar o consumidor que passar aqui pela loja, que vai poder aproveitar bons preços e produtos de qualidade", afirmou Érica Leal, de 43 anos, vendedora da loja "Gatão Utilidades", localizada no centro da cidade.

A vendedora Érica se diz esperançosa para a Black Friday deste ano | Foto: Layla Mussi

"A gente espera por esse momento o ano todo, então a expectativa é que a gente possa vender ainda mais do que nos outros meses. E aqui a gente da desconto em tudo, sempre pensamos no consumidor, então estamos prontos pra essa data", contou o comerciante Gabriel, de 22 anos, dono da loja "Gabriel Cell".

O comerciante Gabriel conta com os descontos dos produtos de sua loja para atrair os consumidores | Foto: Layla Mussi

Black Friday 2024

A edição de 2024 do maior evento de descontos do país, marcada para 29 de novembro, promete um faturamento robusto de R$ 9,3 bilhões no Brasil, de acordo com o Panorama do Consumo Black Friday 2024, realizado pelo grupo Globo. Mas, apesar da expectativa positiva, o evento ainda enfrenta desafios, onde o consumidor é cauteloso e fica em alerta para as práticas da famosa "Black Fraude".

Nos Estados Unidos, o intuito da Black Friday é claro: limpar estoques antigos para abrir espaço aos produtos que dominam as vendas de final de ano. Com poder aquisitivo alto, os americanos veem a data como uma oportunidade estratégica para aproveitar grandes descontos, comprando itens como eletrônicos, roupas e eletrodomésticos a preços reduzidos. No Brasil, o contexto é diferente. Por aqui, com uma cultura inflacionária mais marcada e um histórico de altas taxas de juros, a Black Friday acaba sendo uma chance de aliviar o bolso do consumidor, ainda que o apelo seja mais disperso devido à proximidade com o Natal.

Para os varejistas, estratégias que estimulam o giro de estoque e aumentam o volume de vendas tornam ainda mais viável a adesão do consumidor aos produtos em promoção. Em uma era de conectividade e acesso fácil à informação, ações promocionais de qualidade são o caminho para manter a credibilidade e aproveitar ao máximo o potencial deste evento tão significativo no Brasil.

De acordo com Roberto James, mestre em psicologia, especialista em comportamento de consumo e em criação de estratégias de vendas, com o crescimento do comércio digital e a adaptação do consumidor a novas formas de compra, a Black Friday segue como um dos principais eventos do calendário brasileiro, mas ainda com muito a aprender com o modelo norte-americano, onde a data não só movimenta bilhões, mas também é sinônimo de confiança e oportunidades reais de compra.