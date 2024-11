Plaza Niterói vai funcionar em horário estendido para a Black Friday

Uma das datas mais movimentadas do varejo, a Black Friday acontece nesta sexta-feira (29). E, para melhor atender aos clientes que queiram garantir as ofertas do período, o Plaza Niterói funcionará em horário estendido. O shopping permanecerá aberto até às 23h, incluindo lojas, quiosques e a praça de alimentação.

Diversas operações do shopping terão promoções especiais até o dia 01/12 (domingo). Já entre os dias 28/11 e 02/12, os membros do App Plaza podem garantir ainda mais descontos, além de brindes especiais, em uma máquina de diversão grua montada no segundo piso.

Leia mais

➣Niterói e Rio apresentam sua postulação conjunta à sede do Pan 2031

➣ Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões nesta quinta

Para participar da ativação, clientes 1 e 2 Estrelas devem enviar R$ 200 em notas fiscais de compras feitas no shopping; clientes 3 Estrelas participam com qualquer valor em notas fiscais.