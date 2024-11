Neguinho da Beija-Flor se despede do Carnaval após 50 anos de trajetória

O próximo Carnaval será o último de Neguinho como intérprete da Beija-Flor de Nilópolis. À frente da escola desde 1975, o sambista de 75 anos anunciou que vai se aposentar dos desfiles na Marquês de Sapucaí em 2025. A informação, que vinha sendo especulada nas últimas semanas, foi confirmada pelo próprio intérprete nesta quarta-feira (20), em entrevista a TV Globo.

“Depois do carnaval de 2025, que será uma homenagem ao mestre Laíla, eu encerro minha carreira na avenida, na Marquês de Sapucaí. (...) A gente morre duas vezes: quando morre de verdade e quando para de atuar”, declarou o cantor, que deu voz aos sambas de todos os 14 campeonatos conquistados pela azul e branca de Nilópolis.

Leia também:

Equipe de Ed Motta publica nota após confusão em show: "forma inapropriada"



Mais de 1,8 mil sites de apostas vão se tornar ilegais: entenda

Apesar da despedida, Neguinho disse que não vai se aposentar da carreira como cantor e segue nos palcos. Nas redes sociais, o sambista publicou uma carta sobre a despedida e agradeceu à escola.

"No próximo Carnaval, escreverei, com a comunidade nilopolitana, o ponto final da trajetória cinquentenária, tempo de muita felicidade e alegria. Vamos atravessar a Passarela do Samba pela derradeira vez, eu com a minha voz e o orgulho de sempre, sustentando a força e a magia de nossa comunidade que brilha no altar dos bambas. Será mais um momento de nosso amor eterno", escreveu o sambista.

Nas redes, a escola de samba homenageou o artista. "Agradecemos por cada momento, cada nota e cada emoção que Neguinho nos proporcionou. Se somos essa 'comunidade que impõe respeito e bate no peito', é porque ele sempre esteve ao nosso lado, construindo essa história", destacou a agremiação.