Mais de 1,8 mil sites de apostas vão se tornar ilegais: entenda

Mais de 1,8 mil bets devem deixar de funcionar no Brasil nos próximos dias. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou uma nova lista esta semana com 1.812 sites de apostas ilegais para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), solicitando o bloqueio dos domínios. Com estes, a lista de plataformas irregulares bloqueadas pelo Governo desde outubro já ultrapassa 5,2 mil bets.

A ordem de bloqueio será enviada pela Anatel para aproximadamente 20 mil empresas de telecomunicações, que irão, por sua vez, impedir que clientes consigam acessar os endereços online ou aplicativos dos sistemas listados. As empresas bloqueadas fazem parte da lista de bets que não solicitaram autorização do Governo para funcionamento provisório no país dentro do prazo exigido, que se encerrou em 17 de setembro.

Todas as empresas que não conseguiram a autorização até a data são consideradas ilegais. As que foram autorizadas ou indicadas por órgãos reguladores de apostas de cada estado receberam permissão para operar no Brasil até dezembro.

A previsão é de que, durante o período, a Fazenda analise os pedidos recebidos e o funcionamento das empresas autorizadas, para bloquear de forma definitiva as empresas que não cumprirem as novas leis e portarias de regulamentação do setor.