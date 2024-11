Neguinho da Beija Flor planeja aposentadoria do Carnaval

Após quase 50 anos como intérprete da Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho da Beija-Flor, de 75 anos, se prepara para se despedir do carnaval da Sapucaí. A edição de 2025, que prestará homenagem póstuma ao diretor Laíla, deve marcar sua última participação no desfile. A agremiação, no entanto, nega oficialmente.

No entanto, Neguinho não deve se afastar do samba de forma definitiva. Ele está construindo uma casa de shows no Porto, em Portugal, com o objetivo de receber os principais intérpretes do Rio de Janeiro. Além disso, já possui uma residência na região, e sua filha caçula, Luísa, planeja estudar no país.

Neguinho da Beija-Flor, nome artístico de José Lins, ingressou na agremiação em 1975, quando foi convidado pelo patrono Anísio Abraão para integrar a ala dos compositores e criar o samba-enredo de 1976. Seu primeiro grande sucesso foi o samba "Sonhar com rei dá leão", que ajudou a Beija-Flor a conquistar o título do carnaval daquele ano.

Em nota, a Beija-Flor afirmou que a possível aposentadoria de Neguinho não está sendo discutida. Em 2025, a escola será a segunda a desfilar no dia 3 de março, na segunda-feira de carnaval.