Equipe de Ed Motta publica nota após confusão em show: "forma inapropriada"

Alguns dias após se manifestar sobre o assunto no comentário de uma publicação, o cantor e compositor Ed Motta voltou a usar as redes sociais para comentar a confusão que marcou sua apresentação no festival Rock the Mountain, em Itaipava, no último domingo (17). A equipe do artista divulgou uma nota em seu perfil do Instagram se desculpando pelo comportamento de Ed, que demitiu um roadie ao vivo.

Segundo o texto, o cantor procurou o funcionário após o show para se desculpar e pedir que ele continuasse trabalhando com ele. "Ed já tomou a iniciativa de conversar com o roadie, quando se desculpou e garantiu que o acontecido não desabona, em nenhum grau, a capacidade profissional do roadie, além de expressar sua vontade de que continuasse fazendo parte da equipe", destaca.

Ainda de acordo com a nota, a confusão começou por conta de uma série de erros de posicionamento de mobiliário que "comprometiam seriamente a apresentação", o que teria levado Ed a falar "de forma inapropriada com um dos roadies da equipe". Ele se desculpou com o público no dia da apresentação e reiterou o pedido em nota.

O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais no início da semana. Logo antes de começar uma música, Ed grita no microfone "Você está fora, cara" e impede que o profissional chegue perto dele. O momento despertou vaias no público presente