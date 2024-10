Águas do Rio realiza obras de melhoria no Leste Fluminense durante paralisação do Sistema Imunana-Laranjal

Devido à manutenção anual no Sistema Imunana-Laranjal, sob gestão da Cedae, a captação de água bruta e a produção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal serão interrompidas das 4h de quinta-feira (31/10) às 4h de sexta-feira (01/11). Com isso, o abastecimento ficará suspenso neste período nas cidades de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A Águas do Rio aproveitará o período da manutenção programada, momento em que as redes de distribuição estarão paralisadas, para realizar mais de dez obras de melhoria no sistema de fornecimento de água do Leste Fluminense, com destaque para a instalação de macromedidores de vazão e válvulas automáticas em tubulações estratégicas. Essas ações integram o programa de melhoria do abastecimento da concessionária.

Leia tamém:

Rio entra em estágio 2 após intensa troca de tiros na Avenida Brasil, com três feridos

Mamógrafo móvel em São Gonçalo até sábado (26)

Após a conclusão da manutenção anual e retomada integral da produção de água no Sistema Imunana-Laranjal, o abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas pontas das redes de distribuição, regiões elevadas ou locais onde forem detectadas ocorrências durante o processo de retomada do fornecimento.

Em função disso, a Águas do Rio orienta os seus clientes a se planejarem para o período, mantendo reserva de água em cisternas e caixas d’água para as atividades essenciais e adiando as tarefas que demandem alto consumo até a regularização do abastecimento.

Programa de Melhoria do Abastecimento

As obras previstas integram o Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento. Até o final do ano, a concessionária terá instalado 266 válvulas inteligentes em pontos estratégicos. O equipamento permite a separação das tubulações em trechos menores, além de monitorar e ajustar automaticamente o fluxo de água de acordo com a demanda específica de cada região.

A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.