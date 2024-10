Falta de água à vista: Manutenção do Sistema Imunana-Laranjal afetará o abastecimento em SG e região

A Cedae vai realizar a manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal - Foto: Luis Alvarenga

A Cedae vai realizar a manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal das 4h de quinta-feira (31/10) às 4h de sexta-feira (1/11). Para executar a ação, será necessário interromper a captação de água bruta e a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende cerca de 2 milhões de pessoas nos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A operação vai mobilizar mais de 200 profissionais da Companhia, que vão realizar mais de 40 serviços como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de componentes e limpeza das estruturas.

"É durante a manutenção anual que os técnicos fazem as inspeções e correções para garantir que o sistema opere com máxima eficiência, principalmente durante o verão, período de maior demanda da estação. Ao focar na melhoria contínua e na detecção precoce de possíveis falhas, conseguimos otimizar o funcionamento da unidade e prevenir paradas não programadas", afirma Daniel Okumura, diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae.

A operação do sistema será retomada após a conclusão dos serviços, mas a Companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.