Mamógrafo móvel em São Gonçalo até sábado (26)

Em mais uma das ações desenvolvidas na Campanha Outubro Rosa, o governo do Estado do Rio, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, está realizando exames de mamografia e ultrassonografias transvaginal e de mama na Praça do Zé Garoto, através do mamógrafo móvel.

O serviço se estenderá até o próximo sábado (26), das 8h às 17h. A previsão é de que sejam realizados 760 exames em uma semana, sendo 480 mamografias e 280 ultrassonografias. Estas últimas ocorrerão apenas em quatro dias pré-definidos.

Leia também:

Passageiro é baleado na cabeça dentro de ônibus durante operação no Complexo de Israel

Receita Federal apreende maconha líquida no Aeroporto do Galeão/RJ

“Este é o primeiro dia de tomógrafo e estamos aqui para acompanhar o funcionamento. O tomógrafo móvel está somando com os demais aparelhos que temos na cidade. Serão mais 80 mamografias realizadas na cidade por dia até o próximo sábado (26). Além das mamografias, a unidade também realiza ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireóide em quatro dias. A ação vai agilizar quem está aguardando a realização destes exames”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Os pacientes que receberão atendimento estão sendo acionados através de uma ligação telefônica feita pelo número (21) 3195-5198. Todos os agendados estão com o nome cadastrado na Central de Regulação da Secretaria de Saúde de São Gonçalo. Caso não atendam a ligação, não há como retornar.

A confeiteira Roberta Toledo, de 47 anos, estava esperando para fazer o exame de mamografia há duas semanas e foi acionada pela Central de Regulação para realizar o exame no mamógrafo móvel. Moradora do bairro Almerinda, ela acredita que serviços como esse são essenciais para São Gonçalo.

“O atendimento na saúde em São Gonçalo tem sido rápido. Eu tenho visto uma melhora no atendimento do SUS e nos serviços da Prefeitura. Com exames desse tipo, fica inclusive mais fácil, a gente consegue adiantar. Me ligaram na sexta (18), marcaram o horário que eu estaria aqui e eu vim. Foi tudo muito rápido e tranquilo”, afirmou.

A cabeleireira Solange Santana, de 59 anos, conseguiu fazer sua mamografia no mamógrafo móvel. Ela também recebeu a ligação da Central de Regulação na sexta-feira (18). Ela estava há quatro meses aguardando a realização do procedimento.

“Eu acho que está bem adiantado no meu caso. O serviço do SUS e de saúde da Prefeitura melhorou muito com o atual prefeito, quase 100% e ações desse tipo ajudam ainda mais, são importantes”, disse.

Vale destacar que os resultados dos exames de ultrassom são disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias estão sendo entregues através de um site disponibilizado para as pacientes.

A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde, que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

Para a realização do exame, as pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade, o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (todos com cópia).

No local, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde também estão aplicando vacina da gripe, aferindo pressão e glicemia, e realizando o teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).