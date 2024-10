Rio entra em estágio 2 após intensa troca de tiros na Avenida Brasil, com três feridos

As intensas trocas de tiros que bloquearam a Avenida Brasil, nas proximidades da Cidade Alta, colocaram o Rio de Janeiro em estágio 2 às 8h35, conforme informado pelo Centro de Operações Rio (COR). O tiroteio resultou em três pessoas baleadas, sendo uma delas um homem atingido na cabeça.

A Polícia Militar realiza uma operação de combate ao tráfico de drogas e roubo de cargas no Complexo de Israel. Devido à troca de tiros nas proximidades da estação Cordovil, o ramal Saracuruna estava operando apenas no trecho entre Central do Brasil e Penha. O COR recomendou que os passageiros utilizassem a Linha Vermelha como rota alternativa.

O COR informa que o município do Rio de Janeiro entrou no ESTÁGIO 2 às 8h35 desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, em função de uma troca de tiros que interdita a Av. Brasil, na… pic.twitter.com/4VTrffdIaH — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 24, 2024

Segundo a Polícia Militar, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos e estão avaliando a possibilidade de interromper a ação. Para dificultar a chegada dos policiais, os criminosos atearam fogo em barricadas e veículos. Motoristas e passageiros, buscando se proteger dos disparos, se abrigaram atrás das muretas da Avenida Brasil.

A Rio Ônibus informou que aproximadamente 26 linhas de ônibus foram desviadas de suas rotas em decorrência da operação.