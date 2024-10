Homem procura seu cachorro desaparecido em Manilha, há dois meses

Um cachorro da raça dálmata desapareceu recentemente de um sítio na região da Estrada do Buraco, próximo às Granjas do Cabuçu, em Manilha, região de Itaboraí. Silas Madeira, dono do cão chamado Olaf, procura pelo companheiro e relatou a situação do desaparecimento do animal.

Após viver problemas pessoais e familiares no começo desde ano, Silas recebeu a recomendação de um médico para que adotasse um cachorro, com fins terapêuticos. Então ele encontrou o ainda filhote Olaf. Em março, Silas teve seu avô internado em um hospital e precisou deixar o cão com um pastor que é próximo da família.

O cachorro ficou abrigado em um sítio localizado em Manilha. O local era vigiado tanto pelo pastor e sua esposa como também por caseiros. Após o falecimento de seu avô, três meses depois de dar entrada no hospital, Silas precisou resolver questões burocráticas.

Após resolver as questões, Silas decidiu visitar o companheiro, na última quarta-feira (16), no sítio em que ele estava abrigado,. Chegando no local, não encontrou o cachorro e questionou o caseiro que estava presente no momento. O caseiro, então, informou que Olaf costumava fugir e sempre voltar. Mas, na última vez, acabou não retornando. O cão teria sumido há cerca de dois meses atrás.

O pastor, próximo da família, chegou no local e disse que Silas e seus familiares não foram informados do desaparecimento do cão para "não chatear ainda mais a família". A mãe de Silas mantinha contato frequente com os responsáveis do sítio e jamais foi informada do sumiço do animal, que teria acontecido em agosto.

A busca pelo companheiro se iniciou imediatamente e Silas deu detalhes de Olaf: "Recebi a informação de um cachorro desaparecido, mas com pintas marrons. O meu tem pintas pretas e é fácil de identificar. Ele tem heterocromia, um olho de cada cor. Um é azul e o outro castanho."

Aguardando notícias concretas sobre Olaf, Silas fez um apelo e pediu para que entrassem em contato com informações que possam de fato ajudar na busca pelo animal: "Quem souber de algo, favor entrar em contato com o número (22) 98847-2860 ou no @silasmadeira_ (Instagram)."