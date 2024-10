Motorista de aplicativo faz parto dentro do carro; vídeo

Um motorista de aplicativo precisou virar "obstetra" por alguns minutos durante uma corrida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Emilson Cipriano, de 41 anos, viralizou nas redes sociais após compartilhar registros de um parto de emergência que aconteceu dentro do seu carro na última segunda-feira (14). A mãe a bebê passam bem.

Segundo o motorista, antes do início do trajeto, a passageira grávida enviou uma mensagem pedindo para que ele não rejeitasse a corrida, porque ela já tinha tido duas corridas canceladas e estava sentindo fortes dores e contrações. Emilson aceitou, após perceber que a bolsa da cliente já havia estourado, passou pela 58ª DP (Posse) para pedir ajuda antes de levar a mulher ao destino.

Uma viatura da Polícia Civil ajudou a abrir passagem pelo trânsito, mas as contrações continuaram e a corrida precisou parar no Hospital Geral de Nova Iguaçu, já que não daria tempo de chegar à maternidade, segundo o relato. Na porta da unidade, Emilson parou o carro, pegou uma luva e ajudou a mulher a dar à luz na traseira do veículo. A mulher e a criança foram transferidas para a Maternidade Mariana Bulhões. Confira os registros feitos pelo motorista:





“É menina! Fiz um parto, rapaziada. Fiz um parto no meu carro, cara!”, celebrou o motorista. O condutor tem formação técnica em enfermagem, mas não atua na área da saúde e, atualmente, cursa Arquitetura e Urbanimso, segundo o portal "g1".