Homem é atropelado por caminhão e morre em São Gonçalo

Homem morre após colisão com caminhão no Pita, SG - Foto: Reprodução

Um homem de 67 anos morreu após colidir com um caminhão na rua Doutor Pio Borges, no bairro do Pita, em São Gonçalo, na manhã da última quinta feira (16). O idoso tinha acabado de sair de casa no momento do acidente, ele morava á 300 metros do local da colisão.

Carlos Roberto Bizzo Fontoura pilotava uma moto, quando de acordo com familiares da vítima, o motorista do caminhão que dirigia na contramão, atingiu o homem. Ele já estava sem vida com o Corpo de Bombeiros chegou ao local para realizar o atendimento.

Uma comerciante da região que não quis se identificar, disse que não viu o acidente mas avistou o caminhão de relance e ouviu um barulho muito alto na rua.



"Como minha loja é pequena, e eu estava de lado, só vi o caminhão indo sentido Alcântara. Não cheguei a ver o motorista, mas ouvi a batida e fui olhar. Foi quando vi o senhor já no chão", contou a mulher informando que alguns comércios fecharam durante o atendimento.