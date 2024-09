Agora é pra valer! Correios inaugura novas instalações no Partage Shopping

Os Correios inauguraram, na última quinta-feira (19), as novas instalações da agência São Gonçalo. A unidade de atendimento, que funcionava na Praça Estefânia de Carvalho, no bairro Zé Garoto, agora atende o público no 2º piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425 (lojas 237 a 239), no Centro. O horário de atendimento ao público foi ampliado e a agência do Partage Shopping funciona das 10h às 20h.

A mudança vai trazer melhorias para clientes e empregados, já que a nova localização oferece infraestrutura moderna, mais acessível e confortável.

A solenidade de inauguração foi realizada com a presença do superintendente dos Correios no estado do Rio de Janeiro, José Oliveira dos Santos e do superintendente do Partage Shopping, Marcelo Nascimento.



“Esta nova agência traduz o compromisso dos Correios com a melhoria da prestação dos nossos serviços para a população. Sabemos que o prédio dos Correios da Praça Estefânia de Carvalho, a famosa praça do Zé Garoto, é uma referência e um ícone de São Gonçalo, pois faz parte da história da cidade e está presente na memória afetiva dos gonçalenses. Mas ele continuará sendo dos Correios. Só que agora, o Centro de Distribuição da empresa, que utilizava apenas uma parte da unidade, será ampliado para a área que era ocupada pela agência. Com isso, haverá melhorias no fluxo de trabalho, agilizando o tratamento da carga postal de São Gonçalo”, disse o superintendente dos Correios no estado do Rio de Janeiro, José Oliveira dos Santos.

"É um grande prazer e uma grande alegria para o Partage Shopping ter, a partir de agora, uma agência dos Correios, pois a empresa é de extrema importância para a população”, afirmou o superintendente do Partage Shopping, Marcelo Nascimento.

Rede de agências - No município fluminense, os clientes contam ainda com outras duas unidades de atendimento, localizadas na Rua Doutor Francisco Portela, 2311 e na Rua João de Almeida, 108 (lojas 2 e 3).

Lockers - Além das agências, os Correios dispõem de lockers à população de São Gonçalo. Os terminais de autoatendimento, também conhecidos como armários inteligentes, oferecem mais uma opção de retirada de encomendas, sem custo, sem filas e com horário ampliado para retirada. O cliente pode se cadastrar no App Correios e, na hora de realizar sua compra online, basta utilizar o CEP do locker escolhido como endereço de entrega. O cliente receberá uma notificação de sua encomenda no App Correios e também um QR code, que será utilizado para abrir o locker e retirar sua encomenda.

Em São Gonçalo, os lockers estão localizados: no Partage Shopping (2º piso, próximo aos banheiros); na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1401; na Rua Marinho dos Santos, 125; no Pátio Alcântara (Praça Carlos Gianelli, S/N) e no São Gonçalo Shopping (Rodovia BR 101, 100). Saiba mais sobre como utilizar os lockers dos Correios gratuitamente para retirar encomendas em https://www.correios.com.br/locker.

