FIM: Tradicional agência dos Correios no Zé Garoto encerra atividades e muda para o Partage Shopping

Na última segunda-feira (16), a unidade dos Correios no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, foi oficialmente fechada para determinados serviços. Agora, o local funcionará apenas como ponto de apoio para a entrega de encomendas. A nova agência começará a operar no Partage Shopping a partir desta quinta-feira (19).

Agência funcionará como ponto de apoio para entrega de encomendas | Foto: Layla Mussi

A notícia pegou muitos gonçalenses de surpresa. A cuidadora Joyce Rodrigues, de 27 anos, chegou ao local para postar uma mercadoria quando foi informada sobre a mudança. "Não sabia, me pegou desprevenida. Eu vim postar uma mercadoria", revelou.



Leia também:



Postes em condições precárias geram transtornos a motoristas e pedestres em São Gonçalo

Eles fazem História: Pb. Jorge completa 100 anos de uma vida inteira dedicada à evangelização de fiéis em Vista Alegre

O prédio está localizado em uma área central e comercial da cidade, muito frequentada por cidadãos que precisam resolver pendências, como o envio de pacotes. A mudança de endereço, no entanto, não agradou a todos, pois, dependendo da região, a distância a ser percorrida será maior. O pizzaiolo Flávio Gomes, de 56 anos, foi uma dessas pessoas. O morador comentou que o novo local do serviço não será tão conveniente para ele. "Se for para outra unidade, aí vai ficar ruim para mim, porque eu moro aqui perto", pontuou.



Mudança gerou insatisfação entre alguns moradores devido à distância | Foto: Layla Mussi

O Partage Shopping - novo endereço da agência - fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, número 425, centro, São Gonçalo. O horário de atendimento será de segunda a sexta, das 10h às 20h, nas lojas 237, 238 e 239, no 2º piso.