Tite explica motivos para o pouco aproveitamento de Gabigol no Flamengo

Vivendo seus possíveis últimos meses como jogador do Flamengo, Gabigol tem sido pouco aproveitado nos últimos 11 meses. O período é o mesmo em que Tite passou a treinar o rubro-negro. O atacante tem aparecido raramente entre os titulares da equipe.

O técnico já comandou o Fla por 66 partidas. Gabriel foi escalado em 35 delas. Titular em apenas três vezes, contra Sampaio Correa, Volta Redonda e São Paulo. Nos jogos em questão, o Flamengo atuou com a equipe considerada reserva.

Na derrota deste domingo (22), Gabigol não foi novamente aproveitado pelo técnico Tite. O gaúcho foi questionado e citou os problemas físicos vividos pelo atleta durante o período em que treina o clube carioca: "O técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro. Não sei qual foi o tempo, mas foi muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando cheguei ao Flamengo, ele estava assim (em recuperação). Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento ele está se recuperando."

Segundo Tite, os jogadores que concorrem a uma vaga no ataque com Gabigol viviam boa fase, quando disponíveis. Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha frequentaram o ataque do Fla com frequência: "Talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicas. Talvez. Quando esteve em condições, oportunidades teve. Não só o Everton, o Luiz Araújo estava no melhor momento da carreira, o Pedro estava no melhor momento da carreira. Cebolinha também estava, acho que só tinha visto o Cebolinha assim no Grêmio e quando foi campeão da Copa América comigo na Seleção."



Mesmo com as explicações, Gabigol está no final da fila. O atleta vem de problemas físicos, queda de rendimento e ainda gerou polêmica ao ser flagrado com a camisa do Corinthians em festa dentro de sua casa. Após o ocorrido, o atacante perdeu a camisa 10. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro e ao que tudo indica, não será renovado pelo Flamengo.