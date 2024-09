Agência dos Correios no Zé Garoto vai fechar; entenda

Uma das mais tradicionais agências dos Correios em São Gonçalo está próxima de fechar as portas. A unidade da empresa pública postal no bairro Zé Garoto anunciou que vai deixar de atender na próxima segunda-feira (16). As atividades vão ser transferidas para uma nova agência, que será inaugurada no Partage Shopping no próximo dia 19 de setembro.

A mudança pegou de surpresa os usuários do serviço nesta quarta (11). A maior parte de quem passou pela movimentada unidade disse não esperar a mudança, que dividiu opiniões. Carla Nepomuceno, de 56 anos, foi uma das que confessou não aprovar a mudança.

Leia também:

➢ Fogo atinge prédio residencial na Zona Sul de Niterói

➢ No domingo (15), Laranjal recebe a corrida inclusiva do Projeto De Braços Abertos

"Eu trabalho com envios, faço embarque e retirada, então venho aqui quase todo dia. Na minha opinião, essa mudança é muito ruim. Aqui no Zé Garoto é perto de tudo; ter que se deslocar toda hora para o shopping vai ser muito ruim. Essa daqui fechando, daqui a pouco vão querer fechar a [agência] lá do Paraíso e a gente só vai ter Correios no shopping", disse Carla.

"Na minha opinião, essa mudança é muito ruim. Aqui no Zé Garoto é perto de tudo", afirma cliente | Foto: Layla Mussi

Outros não desgostaram da ideia de um novo espaço no Shopping, mas não acham que a unidade próximo à Praça Estefânia de Carvalho devia fechar. "Para mim, tinha que abrir uma outra agência, mas manter essa. Vai ter atendimento lá, mas quem mora aqui não vai mais ter o serviço perto", opina Larissa Madeira, de 29 anos.



O objetivo da mudança é levar o serviço para unidade mais moderna e oferecer um atendimento melhor aos usuários, segundo os Correios. Procurada, a empresa postal disse "que a nova localização oferece infraestrutura moderna, maior acessibilidade e ambiente mais confortável". A nova agência vai funcionar próximo a RiHappy, no segundo do piso do shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro.

Nova agência fica no segundo piso do shopping | Foto: Layla Mussi

Durante o período de transferência de agência, entre os dias 16 e 19 de setembro, os clientes devem se dirigir às unidades da Rua Doutor Francisco Portela, 2311, e na Rua João de Almeida, 108, para atendimento.



Além das agências, os Correios também oferecem em São Gonçalo alguns terminais de autoatendimento, os chamados lockers, que permitem a retirada de encomendas sem custo. Os lockers da cidade ficam na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1401; na Rua Marinho dos Santos, 125; e nos três shoppings da cidade: o Partage; o Pátio Alcântara (Praça Carlos Gianelli, S/N) e o São Gonçalo Shopping (Rodovia BR 101, 100).