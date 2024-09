Ministério da Educação prepara medida para banir celulares de escolas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que está finalizando os preparativos para divulgar em outubro um projeto de lei para proibir celulares em escolas públicas e particulares em todo o país.

A ideia é tentar coibir o uso excessivo de telas entre crianças e adolescentes. "Nós estamos trabalhando na elaboração de um projeto de lei porque, na nossa avaliação, uma recomendação seria muito frágil", disse Camilo Santana, ministro da educação.

O projeto é baseado em estudos internacionais. Em julho a Organização das Nações Unidas, a Ciência e a Cultura (Unesco) divulgou um relatório no qual sugere que os celulares sejam banidos das escolas. Segundo a Unesco, as restrições já foram adotadas em países como França, EUA, Finlândia, Itália, Portugal, Holanda, Canadá, Suíça e México.

As restrições já vem aumentando nos últimos anos no Brasil, seja por iniciativas próprias das escolas ou por regulamentações estaduais ou municipais. Camilo ressaltou que os estudos mostraram “impacto positivo não apenas na atenção em sala de aula e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores".

A previsão do MEC é o que o banimento seja em todo o ambiente escolar, não apenas nas salas de aula, para garantir que os estudantes tenham um recreio livre de celulares para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a redução de cyberbullying.