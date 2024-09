Polícia remove três toneladas de barricadas instaladas por criminosos em São Gonçalo

As barricadas, feitas de concreto, entulho e outros materiais, eram utilizadas por facções criminosas para dificultar o acesso das forças de segurança - Foto: Divulgação

As barricadas, feitas de concreto, entulho e outros materiais, eram utilizadas por facções criminosas para dificultar o acesso das forças de segurança - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (19), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) removeram três toneladas de barricadas instaladas por criminosos em diversas ruas do bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. A operação contou com o apoio de uma retroescavadeira, que foi fundamental para retirar o grande volume de obstáculos que impediam a livre circulação de veículos e moradores da região.

As barricadas, feitas de concreto, entulho e outros materiais, eram utilizadas por facções criminosas para dificultar o acesso das forças de segurança e consolidar o controle sobre o território. A ação faz parte de uma série de operações realizadas pela polícia para combater a atuação de grupos criminosos em bairros da cidade e restabelecer a ordem pública.

Leia também:



Caminhão de cerveja é roubado por homens armados na Maré

Duas mulheres são assaltadas em menos de um minuto em rua no Barreto

A Polícia Militar reforçou que continuará monitorando a área e realizando operações periódicas para assegurar que o local permaneça livre de obstáculos e sob controle das autoridades.

A operação contou com o apoio de uma retroescavadeira | Foto: Divulgação

Nenhum confronto foi registrado durante a operação, e a corporação não informou se houve prisões ou apreensões de materiais ilícitos.