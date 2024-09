Após cadeirada, Pablo Marçal recebe alta em São Paulo

Candidato do PRTB sofreu "traumatismo na região do tórax", segundo hospital - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Candidato do PRTB sofreu "traumatismo na região do tórax", segundo hospital - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) recebeu alta hospitalar no início da tarde desta segunda (16). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde a noite de domingo (15), quando foi atingido por uma cadeira arremessada pelo também candidato José Luiz Datena (PSDB) durante um debate realizado pela TV Cultura.

Marçal saiu da unidade usando uma tipoia no braço direito. Segundo o boletim divulgado pela equipe médica, o coach sofreu um "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito". Durante a saída do Sírio-Libanês, ele falou a representantes da imprensa no local e disse que "perdoa" Datena pelo episódio. Após a alta, ele deve realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 78ª DP (Jardins) como lesão corporal. A agressão aconteceu durante uma rodada de questões livres no debate televisivo. Marçal citou acusações de assédio sexual e fez ofensas contra Datena antes do episódio. O candidato do PSDB se defendeu das acusações e lamentou a fala.



"O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei", disse Datena. Em seguida, Marçal responde: "Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso". Durante a fala, Datena pega uma cadeira e arremessou na direção do coach.