Daniela Mercury gera polêmica ao arremessar banco no palco

Momento em que a cantora joga o banco para fora do palco - Foto: Reprodução

A cantora Daniela Mercury se envolveu em uma polêmica durante o show na Casacor Bahia 2024, uma mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Na apresentação no último sábado (14), a artista arremessou um banco, que estava posicionado no meio do palco, e recebeu duras críticas da empresária e fundadora da marca de móveis Tidelli, Tati Mandelli.

Em um desabafo nas redes sociais, a fundadora da Tidelli repudiou a atitude de Daniela, que, de acordo com ela, foi jogada “como se fosse lixo”. O banco era uma peça de lançamento do evento em Salvador.



“Fui despertada com um vídeo absolutamente lamentável da Daniela Mercury. Ela recebeu uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou como se fosse lixo. Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. E que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo. Lixo é essa cantora que não tem elegância e respeito às pessoas. Vão dizer que nós, empresários, não sabemos tratar os artistas, mas os artistas sabem tratar os empresários com respeito?", falou em um vídeo.

A atitude repercutiu nas redes sociais da artista, que recebeu elogios pelo show, mas muitas críticas pela atitude. No domingo (15), ela brincou com a situação e publicou o vídeo em que aparece arremessando o banco.



De acordo com Daniela, foram feitos vários pedidos à equipe para que o objeto fosse retirado do palco, pois estava atrapalhando a continuação da apresentação. Por não ter sido atendida, ela preferiu arremessar o objeto. Além disso, ela disse que comprou a peça para fazer parte da decoração de sua casa.