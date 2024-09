Colégio Estadual Menezes Vieira sofre invasão e tem cozinha saqueada no Barreto

Nem a educação escapa. Funcionários do Colégio Estadual Menezes Vieira, no Barreto, em Niterói, tiveram uma infeliz surpresa quando chegaram na unidade de ensino na manhã desta segunda-feira (16). A escola foi furtada e até panelas e torneiras foram levados pelos criminosos.

A unidade de ensino, situada em uma área próxima a duas comunidades, conta com grades e portas de ferro, medidas de segurança que, infelizmente, não foram suficientes para impedir a ação dos invasores. cozinha escolar, alvo principal dos criminosos, ficou inoperante, o que obrigou a direção a dispensar os alunos mais cedo. A falta de equipamentos essenciais para a preparação das refeições prejudicou a rotina escolar e gerou transtornos para os estudantes e seus responsáveis.

A direção escolar e funcionários da unidade foram procurados, mas não comentaram o fato.



A direção escolar e funcionários da unidade foram procurados, mas não comentaram o fato | Foto: Kiko Charret

O caso foi registrado na 76ª Delegacia de Polícia (Centro) e está sendo investigado. As autoridades buscam identificar os autores do crime e recuperar os materiais furtados.



A Secretaria de Estado de Educação afirma que as autoridades policiais já foram comunicadas sobre o ocorrido, assim como a comunidade escolar, e que todas as providências já estão sendo tomadas para que as aulas retornem amanhã (17/09).



A pasta também esclarece que, se necessário, as aulas serão repostas a partir do planejamento pedagógico da unidade escolar, de forma a evitar possíveis perdas no ano letivo.