STF adia julgamento de liberdade de Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou, nesta sexta-feira (13), o julgamento do pedido de liberdade do ex-jogador de futebol Robinho, preso em São Paulo desde março por um estupro cometido em 2013, na Itália. O ministro Gilmar Mendes pediu um prazo extra para votar o pedido de soltura e, por isso, o julgamento pode ser adiado por até 90 dias.

O plenário do supremo aconteceu nesta manhã e julgava dois pedidos de liberdade feitos pela defesa do ex-atleta, que alega irregularidade nos processos que culminaram na prisão. Os advogados do ex-jogador da Seleção afirmam que cabia recurso contra a decisão do STJ, que validou uma sentença estrangeira contra Robinho e determinou sua prisão imediata.

Leia também:

➢ Lula celebra inauguração do Complexo de Energias Boaventura em Itaboraí e destaca impacto econômico e social

➢ Justiça nega pedido de habeas corpus de Deolane Bezerra

Apesar do adiamento, o julgamento desta sexta (13) chegou a contar com os votos de dois ministros. Luiz Fux, relator do caso no STF, votou contra a soltura de Robinho e afirmou que não há inconstitucionalidade na ação do STJ. O ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o voto do relator e o julgamento foi interrompido com dois votos contra o pedido do jogador.



Robinho foi condenado em última instância e sem possibilidade de recurso, pela Justiça italiana por conta de um estupro coletivo cometido em 2013. Ele não foi preso pelas autoridades da Itália porque estava no Brasil. A Justiça do país europeu solicitou que a pena fosse cumprida no Brasil e o STJ validou a sentença no primeiro semestre.