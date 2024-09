Justiça nega pedido de habeas corpus de Deolane Bezerra

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus da defesa da influenciada e da advogada Deolane Bezerra, que continuará na prisão preventiva. A decisão foi proferida pelo relator do caso, o desembargador Otávio de Almeida Toledo, em um processo que tramita em segredo de justiça. Em caso de negativa, o habeas corpus não será encaminhado para avaliação pelo Tribunal Superior.



A decisão baseia-se em questões processuais. De acordo com o STJ, "o magistrado demonstrou que o mérito da questão apresentada pela defesa ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o que impede o julgamento no STJ, conforme a Súmula 691/STF."



Na última segunda-feira (9), Deolane havia sido autorizada a cumprir prisão domiciliar devido ao fato de ter uma filha menor de idade. No entanto, no dia seguinte, ela voltou ao regime fechado após descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. Atualmente, a influenciada está detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior de Pernambuco, aguardando a abertura das investigações.



Deolane Bezerra está sendo investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Sua primeira prisão ocorreu na quarta-feira (4), em Recife, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco.